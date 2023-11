Usa: Binance si dichiara colpevole, multa da oltre 4 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma per lo scambio di criptovalute Binance si è dichiarata colpevole di violazioni della legge statunitense in materia di riciclaggio di denaro, accettando di pagare una multa da oltre quattro miliardi di dollari per porre fine alla causa avanzata dal governo federale. Lo ha annunciato il dipartimento della Giustizia in una nota. Il fondatore e proprietario della società, Changpeng Zhao, si è anche lui dichiarato colpevole e ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico di amministratore delegato. “Binance è riuscita a diventare la prima al mondo anche grazie ai crimini che ha commesso: utilizzare le nuove tecnologie per violare la legge è un crimine”, ha commentato il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland. “La piattaforma ha tralasciato i suoi obblighi legali per cercare maggiori profitti: le sue azioni hanno consentito a terroristi e criminali informatici di accedere al denaro che circolava sulla sua piattaforma”, ha aggiunto la segretaria al Tesoro, Janet Yellen. (Was)