Giappone: governo peggiora valutazione economia per la prima volta in 10 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione segue la pubblicazione dei dati relativi all’andamento dell’economia giapponese nel periodo luglio-settembre, che ha segnato la sua prima contrazione dopo tre trimestri, con il prodotto interno lordo che è diminuito a un tasso reale annuo del 2,1 per cento a causa della diminuzione degli investimenti e del consumo privato, entrambi indicatori chiave della domanda interna, e della rallentata crescita delle esportazioni. Fino a ottobre, il governo aveva descritto per sei mesi consecutivi l'economia come "in ripresa a un ritmo moderato". (segue) (Git)