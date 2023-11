Giappone: governo peggiora valutazione economia per la prima volta in 10 mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene i profitti delle aziende siano stati robusti e le imprese giapponesi abbiano piani di investimento ottimistici per l'anno fiscale 2023, ciò non si è ancora tradotto in una crescita rapida degli investimenti in capitale. In precedenza, la visione sugli investimenti delle aziende era stata ridotta nel dicembre 2021. Questa settimana il parlamento ha intrapreso il dibattito in merito a un bilancio extra da 13.200 miliardi di yen (89 miliardi di dollari) per l'attuale anno fiscale fino a marzo prossimo, finalizzato ad alleviare l'impatto dell'aumento dei prezzi sulle famiglie e a guidare l'economia attraverso la crisi del carovita su traiettoria di crescita a lungo termine. (Git)