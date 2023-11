Ucraina-Germania: Zelensky riceve a Kiev ministro Difesa tedesco Pistorius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ricevuto oggi a Kiev il ministro della Difesa della Germania, Boris Pistorius. Lo ha reso noto su X lo stesso leader ucraino, sottolineando che il ministro tedesco “ha visitato non solo Kiev ma anche le regioni dell'Ucraina per sostenere il nostro popolo e i nostri soldati”. “Abbiamo discusso delle esigenze prioritarie di difesa dell'Ucraina e dell'ulteriore rafforzamento delle nostre capacità”, ha spiegato Zelensky, aggiungendo di essere “grato alla Germania per il suo significativo sostegno alla difesa”. (Kiu)