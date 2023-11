Medio Oriente: Pentagono, diversi feriti non gravi dopo attacco a base di Al-Asad in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi militari sono rimasti feriti, in maniera non letale, a seguito dell’attacco avvenuto la scorsa notte contro la base militare di Al-Asad, in Iraq, all’interno della quale si trovano militari statunitensi e appartenenti alla coalizione internazionale per la lotta allo Stato islamico. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, durante un briefing con la stampa. “Possiamo confermare un attacco effettuato la scorsa notte da milizie filo-iraniane contro la base di Al-Asad, utilizzando un missile balistico a corto raggio: sono stati registrati feriti non gravi e danni lievi all’infrastruttura”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno risposto distruggendo un veicolo delle milizie utilizzando un aereo militare Ac-130, uccidendo gli occupanti. (Was)