Argentina: Fernandez-Milei, incontro "amichevole, rispettoso e istituzionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato un incontro "amichevole, rispettoso e istituzionale", quello sostenuto oggi tra il presidente uscente dell'Argentina, Alberto Fernandez, e il presidente eletto, Javier Milei, in vista transizione dei poteri. Lo riferiscono fonti ufficiali all'agenzia "Telam". Durante l'incontro, di due ore e mezzo, Fernández e Milei hanno analizzato "i temi dello Stato e l'agenda internazionale" ed è stato chiarito che "non c'è stata nessuna richiesta particolare per nessuna questione". L'economista ultraliberale, che si insedierà il 10 dicembre, ha ottenuto quasi 14 milioni e mezzo di voti, pari al 55,69 per cento degli aventi diritto, contro gli 11,5 milioni di voti incassati dal ministro dell'Economia e candidato del centrosinistra, Sergio Massa. Incassato il successo, Milei ha annunciato l'avvio della "ricostruzione dell'Argentina", con l'avvio di un percorso che non ammette "mezze misure". Da oggi, ha detto, "finisce il modello dello Stato onnipresente, che causa povertà e che beneficia solo alcuni mentre la maggioranza degli argentini soffre". Fernandez, da parte sua, ha celebrato il risultato segnalando che "il popolo ha espresso la sua volontà. Milioni di argentine e argentini si sono recati alle urne e hanno definito il futuro della patria per i prossimi quattro anni".(Abu)