Uruguay-Cina: presidente Lacalle Pou visita Consiglio per promozione commercio internazionale

- Il presidente uruguaiano, Luis Lacalle Pou - in missione ufficiale in Cina -, ha visitato il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale. Lo riferisce un comunicato del governo uruguaiano. Lacalle Pou ha incontrato il presidente del Consiglio, "parlando del ruolo della Cina per le esportazioni uruguaiane e del posto che il legame commerciale occupa nelle relazioni tra i due Paesi", spiega il comunicato. Inoltre, e con la partecipazione di oltre 50 imprenditori uruguaiani che accompagnavano la delegazione, e di più di 150 imprenditori cinesi, si è svolto il seminario di Cooperazione commerciale tra Uruguay e Cina, dove Lacalle Pou "ha spiegato i vantaggi che offre l'Uruguay in termini di sicurezza, salute e trasparenza per fare affari, che posizionano il Paese come un socio strategico chiave in America Latina". (Abu)