Usa: Camera, repubblicani chiedono segretaria al Lavoro in audizione per presunti abusi dei fondi pubblici

- La deputata repubblicana Virginia Foxx, presidente della commissione per l’Istruzione alla Camera dei rappresentanti, ha emesso un mandato di comparizione nei confronti della segretaria del Lavoro, Julie Su, nel quadro di una indagine parlamentare su possibili abusi nella gestione dei fondi dei contribuenti. Al centro delle verifiche della commissione vi è un evento organizzato a settembre dello scorso anno dall’Amministrazione per la salute e la sicurezza sul lavoro (Osha), entità interna al dipartimento del Lavoro, denominato “Workers’ Voice Summit”. La conferenza, durante la quale gli impiegati in diversi settori e organizzazioni hanno potuto confrontarsi tra loro e con le agenzie federali sul tema della sicurezza del lavoro, ha rappresentato per la Foxx un “evento politico”, da non finanziare con i fondi pubblici. La presidente della commissione ha chiesto alla segretaria incaricata Su di partecipare ad una audizione il prossimo 6 dicembre. (Was)