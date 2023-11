Argentina: ufficio del presidente eletto, Papa Francesco si congratula con Milei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha parlato con il presidente eletto dell'Argentina e rappresentante del partito ultraliberale La libertà avanza (Lla), Javier Milei. Lo riferisce un comunicato del "Ufficio del presidente eletto di Argentina" in un messaggio pubblicato sul profilo X. "Siamo lieti di annunciare che Papa Francesco ha contattato il nostro futuro presidente per congratularsi con lui ed esprimere i suoi auguri di unità e progresso per il nostro Paese", si legge nella nota. Milei "ha ringraziato le parole del Sommo pontefice", che ha detto che gli invierà "un rosario benedetto", si legge nel comunicato, che aggiunge: "Speriamo di ricevere la sua visita molto presto".(Abu)