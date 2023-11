Usa: Georgia, giudice respinge la custodia cautelare chiesta per uno dei co-imputati di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Scott McAfee, che sta coordinando il processo a Donald Trump relativo alle interferenze elettorali che hanno avuto luogo in Georgia nel 2020, ha respinto la richiesta di custodia cautelare presentata dalle autorità della contea di Fulton nei confronti di uno dei co-imputati, Harrison Floyd, per alcuni messaggi pubblicati online e rivolti ai testimoni del caso. Il giudice ha riconosciuto le “violazioni tecniche” dell’accordo per il rilascio su cauzione concordato con le autorità, affermando però che “non tutte giustificano una revoca” della misura. Le autorità della contea di Fulton hanno chiesto la sospensione affermando che i messaggi pubblicati da Floyd sulla piattaforma X sono tesi ad “intimidire” i testimoni del caso e gli altri co-imputati. (Was)