Usa: indagini su Hunter Biden, chiesta testimonianza per staff del consigliere speciale David Weiss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno emesso un mandato di comparizione nei confronti di Lesley Wolf, componente dello staff di David Weiss, il consigliere speciale che coordinando le indagini nei confronti di Hunter Biden. La commissione Giustizia della camera bassa del Congresso ha chiesto una testimonianza per il prossimo 7 dicembre, nel quadro delle indagini parlamentari avviate per valutare la sussistenza di elementi che giustifichino la possibilità di avviare una procedura di impeachment nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. La Wolf rappresenta una figura centrale nelle rivelazioni di due ex agenti dell’Agenzia delle entrate (Irs), Gary Shapley e Joseph Ziegler. Durante una testimonianza al Congresso, i due hanno affermato che la donna ha agito per “deviare dai normali standard di una procedura investigativa”, nel quadro delle indagini del dipartimento della Giustizia sui reati fiscali commessi dal figlio del presidente. I due ex agenti, le cui dichiarazioni hanno determinato l’avvio delle indagini, hanno affermato che il governo federale ha agito deliberatamente per rallentare le indagini nei confronti di Hunter Biden. La commissione, che sta coordinando le verifiche, ha già ascoltato una testimonianza dello stesso Weiss. (Was)