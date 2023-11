Francia: fermato un 20enne sospettato di aver un ucciso un adolescente negli scontri di Crepol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane di 20 anni è stato fermato dalla polizia francese perché sospettato di aver ucciso con una pugnalata un adolescente durante gli scontri scoppiati questo fine settimana a Crepol, piccolo comune a sud di Lione. Lo ha reso noto la procura di Valence. In tutto sono 9 i fermati. I fatti risalgono alla notte tra il 18 e il 19 novembre. Un gruppo composto da una decina di persone ha cercato di entrare in una sala da ballo a Crépol. Nel tentativo di bloccarli, il vigilante che si trovava all'ingresso è rimasto ferito da una coltellata. Molte delle persone presenti nella sala sono uscite per fermare il gruppo, che a quel punto ha tirato fuori coltelli e tirapugni. Thomas, un ragazzo di 16 anni, ha perso la vita per una coltellata al petto. "Questo dramma corrisponde alla sensazione che molti francesi ormai sentono: più nessuno è al riparo", ha detto la leader di estrema destra Marine Le Pen al settimanale Valeurs Actuelles". Le Pen ha poi parlato di "milizie armate che operano delle razzie" partendo da "banlieue criminogene". "Ormai il razzismo anti bianco colpisce nelle nostre campagne", ha scritto su X Marion Maréchal, vice presidente di Reconquete. La procura di Valence ha spiegato che il ragazzo sospettato di aver ucciso Thomas ha la "nazionalità francese" e abita nel centro di Romans-sur-Isère. (Frp)