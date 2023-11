Germania: il governo vuole chiudere il fondo per la stabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco vuole chiudere “entro la fine dell'anno” il fondo per la stabilizzazione dell’economica (Wsf) o fermare l’elaborazione dei piani economici per il 2024. È quanto confermato da “diversi membri” dell’esecutivo federale al quotidiano “Handelsblatt”. Lo stop al Wsf fa seguito alla sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul fondo per il clima e la trasformazione (Ktf), che ha cancellato 60 miliardi di spesa pubblica e ha portato il governo del cancelliere Olaf Scholz a bloccare quasi del tutto il bilancio per il 2023. Con la chiusura del Wsf, nel prossimo anno andrebbero persi 20 miliardi di euro di spese già preventivate. Il ministero delle Finanze aveva precedentemente bloccato il Wsf per l'anno in corso, impedendo nuovi esborsi. (segue) (Geb)