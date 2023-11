Argentina: indice Merval chiude a +22,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice Merval della Borsa di Buenos Aires ha chiuso la giornata a 79.443,170 punti, un incremento del 22,8 per cento sulla chiusura di venerdì. Dopo la giornata feriale di lunedì, si è trattato del primo giorno di apertura dei mercati dall'elezione di Javier Milei come nuovo presidente dell'Argentina. A trainare l'indice, in una giornata in cui si è arrivati a una crescita del43 per cento, le azioni di Telecom Argentina (+43,3 per cento), YPF (+37,5 per cento) e Transportadora Gas del Norte (+40,6 per cento); YPF (+38,6 per cento) e Transportadora de Gas del Sur (+37 per cento). (Abu)