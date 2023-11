© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Inizio delle operazioni di demolizione del secondo comparto, costituito da 4 fabbricati, dell'ex Residence Roma nel quartiere Bravetta, Municipio Roma XII alla presenza dell'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia. Nella mattinata sarà possibile visitare il cantiere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, tra cui un nuovo polo scolastico per l'infanzia che potrà ospitare circa 150 bambini e la nuova grande piazza che costituirà l'ingresso al parco della Valle dei Casali. Via di Bravetta 415 a Roma (ore 11:30)- L'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia partecipa all'avvio della demolizione del secondo comparto dell'ex Residence Roma e alla visita al cantiere del nuovo polo scolastico. Via di Bravetta 415 a Roma (ore 11:30)- L'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia partecipa all'incontro "Rigenerazione urbana e recupero delle zone ex abusive". Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 17) (segue) (Rer)