Germania: ministro Economia, sentenza Corte costituzionale su fondo clima è una cesura

- La sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul fondo per il clima e la trasformazione (Ktf) rappresenta “una cesura per la politica economica tedesca e quindi anche per quella del mercato del lavoro”. È quanto dichiarato dal ministro dell’Economia e della Protezione del clima della Germania, Robert Habeck, nel corso di un’intervista che ha rilasciato all’emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, l’esponente dei Verdi ha commentato il verdetto del Bverfg che ha cancellato 60 miliardi di spesa pubblica nel Ktf. Inoltre, la pronuncia del Bverfg ha portato al blocco di parte del bilancio del 2023. Per Habeck, il cuore del problema è che ora in Germania “la creazione e il rinnovamento del benessere potrebbero essere molto più difficili”. Il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco ha aggiunto che, “naturalmente la situazione è difficile anche per il governo” del cancelliere Olaf Scholz. In questo contesto, i principali partiti di opposizione, Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), devono contribuire a trovare una soluzione. Sono stati proprio i popolari a presentare al Bverf il ricorso su cui si fonda la sentenza sul Ktf. Allo stesso tempo, Habeck ha criticato le reazioni di quegli esponenti di Cdu e Csu che hanno accolto con “arroganza compiaciura” la pronuncia dei giudici di Karlsruhe. Per il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, infatti, questa non è una “fase in cui si può essere felici” date le conseguenze del verdetto del Bverfg sul Ktf. (Geb)