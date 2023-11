Africa: Valentini (Mimit), piano Mattei deve prevedere partnership con paesi importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano ha annunciato il piano Mattei per l'Africa. I critici dicono che il piano è vuoto ma io credo che un evento come quello di oggi cominci a scrivere concretamente il piano Mattei. Lo ha detto il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, intervenendo allo "Zambia – Italy Business Forum Connecting Horizons: Bridging Cultures and Fostering Trade and Investments between Zambia and Italy". Un incontro di alto livello con la delegazione zambiana guidata dal Presidente della Repubblica, Hakainde Hichilema. "Il piano deve prevedere - ha sottolineato - delle partnership con dei paesi importanti dell'Africa che servano, su un piano di uguaglianza, a creare dei canali commerciali di mutua e reciproca utilità per quanto riguarda le nostre economie e che vedano quindi il nostro paese posizionarsi come paese di riferimento per l'Africa sia nei confronti dell'Unione Europea sia nei confronti del G7 del quale avremo la presidenza", ha concluso Valentini. (Rin)