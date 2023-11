Medio Oriente: Netanyahu, Croce rossa visiterà ostaggi di Hamas non ancora rilasciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croce rossa visiterà gli ostaggi del movimento islamista palestinese Hamas non ancora rilasciati, nell’ambito dell’accordo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sottoposto al governo per l’approvazione. Lo ha riferito lo stesso Netanyahu, citato dal quotidiano “Haaretz”. Il premier israeliano ha precisato che l’intesa prevede anche la fornitura di medicinali. La riunione del governo per l’approvazione dell’accordo, che sarebbe ancora in corso, segue quella che si è svolta nel pomeriggio di oggi del Gabinetto di guerra. (Res)