Imprese: Cdp Reti, Moody's conferma il rating a Baa3e rivede l'outlook da negativo a stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cdp Reti SpA comunica che, in data odierna, l'agenzia di rating Moody's ha confermato il rating di lungo termine della Società a Baa3 e rivisto l'outlook da negativo a stabile. La decisione è arrivata in seguito al recente intervento compiuto da Moody's in relazione ai rating della Repubblica Italiana. Cdp Reti SpA è un veicolo di investimento partecipato da Cassa Depositi e Prestiti SpA (59,1 per cento), State Grid Europe Limited (35 per cento), gruppo State Grid Corporation of China, e un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9 per cento). La missione di Cdp Reti è la gestione delle partecipazioni in Snam (31,35 per cento al 30 giugno 2023), Terna (29,85 per cento al 30 giugno 2023) e Italgas (25,99 per cento al 30 giugno 2023).(Com)