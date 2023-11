© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma X donerà tutti i proventi associati alla pubblicità e agli abbonamenti premium legati alla guerra nella Striscia di Gaza ad ospedali in Israele, oltre alla Federazione internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa nella regione. Lo ha annunciato il miliardario statunitense Elon, Musk, proprietario della piattaforma, in un messaggio pubblicato sul suo profilo. (Was)