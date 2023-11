Usa: Biden rilascia interviste a tre programmi radio rivolti ad afroamericani e ispanici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha partecipato a tre interviste con altrettanti programmi radiofonici, rivolti prevalentemente alle comunità afroamericane e ispaniche nel Paese. Lo riferisce la Casa Bianca. I tre programmi – Radio La Campesina, Get Up! Mornings with Erica Campbell e The Rickey Smiley Morning Show – raggiungono complessivamente un pubblico di 14 milioni di persone. Durante le interviste, che andranno in onda nei prossimi giorni, Biden discuterà l’agenda economica della sua amministrazione, sottolineando i “benefici che intende portare alle famiglie afroamericane e ispaniche in tutto il Paese”. Nella nota, la Casa Bianca ha ricordato la disoccupazione ai minimi storici, accompagnata da dati positivi in termini di creazione di posti di lavoro e di nuove imprese. Il presidente ha anche sottolineato i “progressi nell’abbassare il prezzo della benzina e dei generi alimentari, in vista delle festività”. (Was)