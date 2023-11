Usa: Fed, ancora cautela sui tassi di interesse, politica monetaria rimane restrittiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve non intende abbassare i tassi di interesse nel prossimo futuro, con l’inflazione che rimane ancora troppo elevata rispetto all’obiettivo del due per cento. Stando al verbale della riunione avvenuta tra il 31 ottobre e il primo novembre, pubblicato oggi, il Comitato della Fed per i mercati aperti ha sottolineato la necessità di “cautela” per evitare possibili nuovi rialzi dei prezzi, affermando che “come minimo” la politica monetaria dovrà rimanere “restrittiva”. Questo fino a che non sarà possibile riscontrare una chiara tendenza verso l’obiettivo del due per cento. (Was)