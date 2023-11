Perù: generale Polizia Torres Falcon nuovo ministro dell'Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale della Polizia nazionale (Pnp), Victor Torres Falcon, ha giurato oggi come nuovo ministro dell'Interno del Perù. Già capo di stato maggiore della Pnp, Torres Falcon sostituisce Vicente Romero, sfiduciato dal Parlamento la scorsa settimana con l'accusa di non saper tenere testa alla criminalità locale. Secondo dati del ministero dell'Interno, da gennaio ad agosto, si sono contate 12.730 denunce per estorsione, oltre il 50 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. (Brb)