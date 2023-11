Casa: Pd Roma, rifinanziare Fondo nazionale affitti, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'allarme sociale dovuto alla cancellazione di misure di contrasto alla povertà, il governo ha in questi mesi aggiunto la decisione di non rifinanziare il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e quello per gli inquilini morosi incolpevoli. È un duro colpo a tanti nuclei familiari che si troverebbero in difficoltà nel far fronte alla crescita dei costi e delle bollette e agli enti locali, su cui già gravano altri tagli". Lo dichiarano in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio e il presidente della commissione capitolina Patrimonio Yuri Trombetti. "Oggi con una mozione approvata in Aula Giulio Cesare - aggiungono - abbiamo chiesto un intervento di Sindaco e Giunta per promuovere presso la Regione Lazio tutte le azioni necessarie affinché si autorizzi Roma Capitale all'impiego di 7,5 milioni di euro delle somme non utilizzate negli anni precedenti per incrementare il bonus affitti, quel contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione destinato alle famiglie romane. Inoltre chiediamo che anche nel 2023 la Regione stanzi fondi adeguati alle locazioni da utilizzare per un nuovo bando e rifinanzi il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Una richiesta che promuoviamo anche presso il governo nazionale, perché scelga di rifinanziare il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e non lasci migliaia di famiglie, anziani soli, nuclei in condizioni abitative precarie ad affrontare da soli una difficile congiuntura economica" concludono Baglio e Trombetti.(Com)