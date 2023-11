Brasile-Argentina: Lula, non serve che un presidente mi piaccia per discutere dei problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito si è riacceso con le dichiarazioni del consigliere per la politica estera di Lula, Celso Amorim, secondo cui il presidente potrebbe disertare la cerimonia di insediamento di Milei, il 10 dicembre. "Penso che per il presidente Lula, per come lo conosco, essendo stato oggetto di offese personali, è molto difficile andare", ha detto Amorim. "Indipendentemente dagli altri inviti che il presidente eletto Milei abbia fatto, non penso che lui andrà". Poco prima, era stato l'ex presidente Jair Bolsonaro, grande sostenitore di Milei, a confermare la sua presenza a Buenos Aires. (segue) (Brb)