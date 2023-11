Brasile-Argentina: Lula, non serve che un presidente mi piaccia per discutere dei problemi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur certificando la "differenza ideologica" tra i due presidenti, Amorim è convinto che non ci saranno problemi nel rapporto tra le due principali economie del Sud America. "È ovvio che quando c'è affinità è meglio, non c'è nessun dubbio. Nessuno può ignorarlo. Ma da parte nostra non lasceremo che simpatie o antipatie personali possano incidere nelle relazioni tra il nostro Stato e l'Argentina. Al momento posso solo parlare di aspettative. E l'aspettativa è che vinca il pragmatismo", ha aggiunto. Il futuro presidente argentino non ha mai fatto mistero di voler orientare la politica estera verso i Paesi con democrazie "liberali", Stati Uniti e Israele in testa, censurando i "regimi" come la Cina, la Russia o Cuba, e i Paesi che a questi si riferiscono. (segue) (Brb)