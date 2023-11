Usa: Biden non sarà al G20 virtuale di domani, al suo posto la Yellen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non parteciperà al vertice virtuale del G20 organizzato dall’India per domani, 22 novembre. Lo ha confermato ad “Agenzia Nova” un portavoce della Casa Bianca. Alla riunione parteciperà invece la segretaria al Tesoro, Janet Yellen. Tra poche ore, in base all’agenda diffusa dalla presidenza nei giorni scorsi, Biden partirà per Nantucket, in Massachusetts, per trascorrere la Festa del Ringraziamento con la famiglia. (Was)