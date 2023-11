Usa: Binance, amministratore delegato si dichiarerà colpevole di riciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato della piattaforma per lo scambio di criptovalute Binance, Changpeng Zhao, si sta preparando a dimettersi dall’incarico, dichiarandosi colpevole di violazioni della normativa Usa in materia di antiriciclaggio per consentire alla società di continuare ad operare. Lo hanno riferito fonti anonime al “Wall Street Journal”, ricordando che Zhao comparirà oggi in tribunale a Seattle. La piattaforma, di cui Zhao è il proprietario, si dichiarerà anch’essa colpevole, accettando di pagare una multa di circa 4,3 miliardi di dollari per archiviare le cause civili avviate dalle autorità regolamentari statunitensi. L’accordo consentirebbe di porre fine alle indagini del dipartimento della Giustizia Usa su Binance, fondata nel 2017, e permetterebbe a Zhao di conservare una quota di maggioranza nell’azionariato della società. L’uomo, in ogni caso, non potrà ricoprire incarichi di natura esecutiva. (Was)