Decreto Energia: Di Girolamo (M5s), brava Meloni, famiglie non vedevano l'ora di pagare di più

- Il decreto Energia "è per certi versi sorprendente, sorprende per tutto ciò che non c'è e per quel poco che c'è. Non c'è la proroga del mercato tutelato. Brava Meloni, la gente non vedeva l'ora di pagare qualcosina in più in bolletta". Lo ha detto la senatrice del M5s Gabriella Di Girolamo intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul decreto Energia. "Con l'articolo 6 arriva uno schiaffo ai lavoratori Alitalia, provando a bloccare per vie traverse i ricorsi in tribunale per mancato trasferimento a Ita. Una cosa che non ha precedenti nel nostro ordinamento. Con i numerosi bonus si spostano le risorse senza approntare misure concrete di contrasto al caro energia, e senza contare che l'arco temporale delle misure contenute nel decreto è particolarmente breve. E poi c'è l'articolo 4, la vera firma dell'esecutivo: un bel condono per chi non ha rispettato le regole. Cari amici della maggioranza, per correttezza avreste dovuto rubricare il dl come 'Agevolazioni e aiutini per i furbetti dei corrispettivi', perché di questo si tratta. Altro che norme sulle bollette in aiuto di famiglie e imprese. State togliendo energia al Paese e lo fate anche dilapidando i soldi ottenuti da Giuseppe Conte in Europa, un patrimonio e un'occasione mai avuti prima Dovreste vergognarvi e prima o poi: questo è l'ennesimo decreto farsa", ha concluso.(Rin)