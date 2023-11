Lavoro: Giovine (Fd'I), agenti di commercio strategici per economia Paese, fornire strumenti migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un onore partecipare oggi alla presentazione di questo nuovo accordo per una categoria strategica per il nostro Paese, come quella degli agenti di commercio. In Italia abbiamo oltre il 95 per cento delle aziende sono piccole o medie imprese, se non ci fosse la figura dell’agente di commercio a mobilitare e liberare oltre il 70 per cento del Pil italiano con la propria competenza e proprio dinamismo, noi non saremmo l’economia che siamo". Lo ha detto alla Camera Silvio Giovine, componente della commissione Lavoro pubblico e privato, nel corso della presentazione del nuovo Accordo economico collettivo agenti di commercio sottoscritto Federagenti Cisal, Cisal, Unsic ed Anpit. "Quindi la politica deve interrogarsi per fornire gli strumenti migliori per questo settore, soprattutto alla luce della grande sfida del commercio digitale", ha concluso. (Rin)