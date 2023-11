Roma: Acea Ato 2, attivato piano turnazione fornitura idrica a Bracciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l'efficienza del servizio, è necessario attivare in alcune zone e strade del Comune di Bracciano un piano di turnazione della fornitura idrica alle utenze, che sarà sospesa negli intervalli di seguito specificati: dalle ore 14 di venerdì 24 novembre alle ore 10 di sabato 25 novembre; dalle ore 16 di sabato 25 novembre alle ore 10 di domenica 26 novembre; dalle ore 16 alle ore 23:30 di domenica 26 novembre. Lo comunica in una nota Acea Ato 2. Le località e le strade - spiega la nota - interessate dal disservizio sono le seguenti: via Castel Giuliano; via Settevene Palo II Tronco, da via Braccianese a via Baglione; via della Macchia, da via Braccianese a via di Pratigliolo; via di Montefranco; via delle due Miglia; località San Zoppo e via dell’Omo Morto; località Montebello; quadrante via Isonzo, via Guardati, via Cupetta delle Cartiere, via Salvo d’Acquisto; località Pisciarelli e via Olmata Tre Cancelli; località Quarto del Lago; località San Celso; via della Selciatella; località Bracciano Nuova; Centro storico. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. (segue) (Com)