Roma: Acea Ato 2, attivato piano turnazione fornitura idrica a Bracciano (2)

- Per limitare i disagi ai cittadini - prosegue la nota - Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento presso le seguenti strade: piazza Santa Croce (loc. Castel Giuliano); area parcheggio campo sportivo; area parcheggio via San Celso 2; via Monte Franco, angolo via Settevene Palo II Tronco. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato - conclude la nota - invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. (Com)