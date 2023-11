Roma: Pd Campidoglio, approvata mozione in Aula per difendere Lucha y siesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "abbiamo sostenuto e votato in Assemblea capitolina una mozione per difendere la Casa delle donne Lucha Y Siesta". Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare del Partito democratico. "Un atto importante dell'Aula - aggiungono i consiglieri - con cui si chiede al sindaco e alla Giunta di riconoscere e promuovere il valore sociale che le attività di questa esperienza nella rete antiviolenza cittadina e a favorire il dialogo con Atac al fine di percorrere soluzioni concordate per superare il contenzioso. Insieme agli altri Centri antiviolenza di Roma Capitale ha permesso di dare assistenza e protezione a tantissime donne e tanti nuclei familiari proteggendoli da violenza e abusi. Oggi, mentre tutti noi riflettiamo su un altro terribile femminicidio, quello di Giulia Cecchettin, è fondamentale esprimere un segno concreto, per tutelare e difendere Lucha Y Siesta e salvaguardare la rete di sostegno della Capitale per tutte le donne colpite dalla violenza", conclude il gruppo consiliare del Partito democratico. (Com)