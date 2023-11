© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze statunitensi in Medio Oriente, ad oggi, sono state attaccate 66 volte da parte di gruppi e milizie filo-iraniane: 32 volte in Iraq e 34 in Siria. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, durante un briefing con la stampa. “Ad oggi sono stati registrati circa 62 feriti tra i nostri militari”, ha detto. (Was)