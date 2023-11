Expo 2030: Gualtieri, nostro approccio meno mercantile e basato su valori, siamo determinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per vincere la sfida di Expo 2030 “siamo molto determinati. Abbiamo un atteggiamento meno mercantile nello scambio, ma più basato su dei valori e dei principi, e credo che sia il modo migliore per condurre questa sfida”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ai microfoni del TgR Lazio a Parigi a margine dell'evento di stasera con i membri del Bureau international des expositions all'Hotel Plaza Athénée. “Stiamo parlando con molti Paesi – ha spiegato il sindaco - stiamo viaggiando e girando, a tutti presentiamo il nostro approccio, che vuole che tutti abbiano una voce e che Roma sia una città aperta, in cui i diritti siano rispettati e in cui la diversità sia un valore. Vogliamo che Roma, con la sua bellezza straordinaria, sia messa a servizio del mondo. Non vogliamo fare l'Expo per promuovere Roma, che è già una meta turistica di primissimo livello. Vogliamo mettere la bellezza di Roma e la sua apertura e inclusività al servizio di un dibattito mondiale su come rendere le nostre città e il nostro modo di vivere migliori per affrontare le grandi sfide del nostro tempo, ovvero disuguaglianze e cambiamenti climatici". (segue) (Rer)