21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al convegno "Capitale Giovani - Idee e proposte per Roma" presso la Casa dell'Architettura – Complesso monumentale Acquario Romano in piazza Manfredo Fanti 47 (ore 17:30)- La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli partecipa all'incontro "Rigenerazione urbana e recupero delle zone ex abusive". Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 17)- Incontro dal titolo "Rigenerazione urbana e recupero delle zone ex abusive", organizzato e promosso dalla presidenza dell'Assemblea capitolina. Intervengono: Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea capitolina; Antonio Stampete, presidente commissione Lavori pubblici di Roma; Tommaso Amodeo, presidente commissione Urbanistica di Roma; Giovanni Quarzo, capogruppo Fd'I Roma Capitale; Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica di Roma; Roberto Morassut, deputato del Partito democratico; Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia. Saranno presenti cittadini, associazioni e comitati. Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 17) (segue) (Rer)