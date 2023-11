Iraq: attacco contro la base di Al-Asad, Usa distruggono un veicolo “ostile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate statunitensi hanno distrutto un veicolo operato da “forze ostili”, uccidendo le persone a bordo, dopo un attacco contro la base militare di Al-Asad, in Iraq, che ospita le truppe statunitensi e della coalizione internazionale per la lotta allo Stato islamico. Lo hanno riferito fonti anonime all’emittente “Cnn”, senza specificare quanti “ostili” sono stati uccisi o se ci siano soldati statunitensi rimasti feriti a seguito dell’attacco. Le fonti hanno precisato che il veicolo è stato distrutto da un aereo militare Ac-130, che è stato dispiegato “per legittima difesa”. (Was)