Lombardia: Bertolaso, ministro Schillaci a Milano e Pavia, siamo riferimento per sanità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, accompagnato dall'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha fatto visita oggi prima al San Matteo di Pavia e poi, a Milano, al Buzzi, a Niguarda, al Policlinico e alla Macedonio Melloni. "La Lombardia - ha commentato Bertolaso - è al fianco del ministro e, come nel passato, riuscirà a dimostrate, con contributi concreti, che la sanità pubblica del nostro Paese rappresenta una eccellenza in grado di dare sempre sostegno a chi ne ha bisogno, nonostante tutte le difficoltà che ci troviamo ad affrontare in questa particolare fase storica. In questo contesto, come ha riconosciuto anche oggi il ministro Schillaci, il 'modello Lombardia' resta un punto di riferimento assoluto". "Al San Matteo di Pavia - ha spiegato l'assessore - il ministro ha partecipato all'inaugurazione della nuova Clinica Oculistica evidenziando come l'intera struttura ospedaliera sia sempre più fiore all'occhiello per la sanità nazionale, non solo per la cura dei pazienti, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la ricerca. Schillaci non ha esitato a definirla un'eccellenza del nostro sistema sanitario nazionale". (segue) (Com)