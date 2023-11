Lombardia: Bertolaso, ministro Schillaci a Milano e Pavia, siamo riferimento per sanità nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, con il trasferimento a Milano, il ministro e l'assessore hanno visitato la nuova Terapia Intensiva Pediatrica (TIP) dell'ospedale 'Buzzi' di Milano. "Schillaci - ha aggiunto Bertolaso - ha potuto apprezzare una realtà dotata di innovativi standard di sicurezza edile ed impiantistica. In totale 8 posti letto più un letto tecnico. Ed ancora 3 postazioni ad alto isolamento e una stanza dedicata alle cure palliative". A seguire Bertolaso e Schillaci si sono spostati all'ospedale 'Niguarda' dove era presente anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha ringraziato tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie lombarde, evidenziando al ministro la loro grande professionalità, passione e umanità. Qui Schillaci, prima di un momento di incontro e di confronto con il personale di Niguarda, ha visitato la SOREU Metropolitana, una delle 4 Sale Operative Regionali dedicate all'Emergenza Urgenza Sanitaria (118) e la CMI, Centrale Medica Integrata Regionale di AREU. "Il ministro - ha evidenziato Bertolaso - ha potuto assistere alla gestione operativa di chiamate di emergenza e di 'non emergenza', gestite attraverso il teleconsulto e l'eventuale invio a domicilio di un team di 'risposta rapida domiciliare'". Il ministro Schillaci si è poi recato nel cantiere del nuovo Policlinico di Milano, opera in avanzato stato di realizzazione che rivoluzionerà i percorsi di cura nel cuore della città. Il termine dei lavori è previsto per la fine del 2024. Ultimo appuntamento alla 'Macedonio Melloni' per la nuova Terapia Intensiva Neonatale in fase di accreditamento con 7 posti di Terapia Intensiva, 10 di Subintensiva e 8 di Patologia Neonatale. Ed altri 3 i posti letto di isolamento. "All'interno del reparto - ha spiegato ancora Bertolaso - sono presenti apparecchiature di ultima generazione e ambienti pensati per garantire il massimo comfort ai piccoli pazienti e a genitori". (Com)