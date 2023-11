Roma: la maggioranza di Gualtieri sottopone a verifica la proposta di un impianto al Salario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di centrosinistra chiede al sindaco Roberto Gualtieri di sottoporre alla verifica di una commissione tecnica la proposta di un impianto per le terre di spazzamento, della portata da 30 mila tonnellate l'anno, da realizzare nell'area dell'ex Tmb Salario. Nelle stesse ore il coordinamento che in Campidoglio riunisce i consiglieri dell'Alleanza verdi sinistra è tornato alla carica per chiedere di fermare il progetto del termovalorizzatore a Santa Palomba. Oggi il consiglio comunale ha approvato una mozione, a prima firma del capogruppo di Roma futura, ed ex minisindaco del Municipio III, Giovanni Caudo, che impegna Gualtieri e la giunta a istituire una commissione che, entro 60 giorni, dovrà emettere un verdetto sulla proposta e dovrà confrontarsi anche con i comitati del territorio contrari all'opera. Alla commissione dovranno prendere parte: il direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, l'assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, il presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne, il presidente della commissione capitolina Ambiente, Giammarco Palmieri, e rappresentanti dell'Osservatorio municipale sui rifiuti. "La scelta di Ama di portare i rifiuti in via Salaria, è un errore che pesa sulla pelle di una comunità, segnata per anni dall'impossibilità di respirare, ci sono persone che hanno sigillato le finestre e questo non bastava per proteggersi dai miasmi - ha affermato Caudo -. Questa comunità ha trovato la forza di costruire un'alternativa a quella condizione e non vuole rassegnarsi al fatto che gli impianti, perché necessari, si possano e debbano fare ovunque". (segue) (Rer)