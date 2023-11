Roma: la maggioranza di Gualtieri sottopone a verifica la proposta di un impianto al Salario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atto ha avuto il via libera all'unanimità, con 31 voti favorevoli dell'Aula Giulio Cesare, che però ha respinto le tre mozioni delle opposizioni a prima firma di Stefano Erbaggi per Fratelli d'Italia, Daniele Diaco per il Movimento 5 stelle e Francesca Leoncini per Italia viva. "Siamo perplessi sul dato politico che è emerso oggi - hanno spiegato i consiglieri di Italia viva -, la maggioranza deve ricorrere a una mozione per farsi ascoltare dal proprio sindaco. La maggioranza così ha trovato una convergenza su una tattica dilatoria, che darà alla giunta il tempo di ritrovare lucidità sul tema". Per il M5s e la lista Civica Raggi si tratta "di un atto di facciata" perché "è un atto buono far finta che i cittadini abbiano voce in capitolo - hanno affermato i consiglieri - e con l'occasione, forse, si prova anche a mettere a tacere quelle voci interne che criticano con sempre maggiore veemenza l'operato dell'assessora Sabrina Alfonsi". Per gli esponenti di Fd'I l'atto approvato "avanza soluzioni ipotetiche e non concrete" e quindi "alla luce di quanto avvenuto oggi in Consiglio è ormai chiaro che l'amministrazione Gualtieri voglia ribadire la propria posizione, confermando l'intenzione di realizzare l'impianto d spazzamento su via Salaria". (segue) (Rer)