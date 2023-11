Fvg: Consiglio regionale, approvata mozione unitaria su guerra in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha trovato la sintesi sulla mozione relativa alla guerra in corso in Medio Oriente. Il testo, discusso oggi in Aula, è stato infine sottoscritto e approvato dai consiglieri di tutti i partiti, con la sola eccezione di Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) e Francesco Martines (Pd) che si sono astenuti. Nella mozione approvata a larghissima maggioranza si esprime "ferma condanna" per le atrocità commesse da Hamas, "vicinanza alla popolazione" palestinese e a quella israeliana, grave preoccupazione per l'evoluzione della situazione a Gaza "condannando Hamas per l'utilizzo dei civili come scudi umani". Si esprime inoltre una posizione "favorevole a pause umanitarie al fine di permettere ai civili di abbandonare le aree di guerra" e ci si propone di "difendere il diritto all'esistenza dello Stato di Israele che rappresenta un presidio di democrazia e libertà", auspicando nel contempo "la nascita di due Stati che possano convivere pacificamente". Infine, la mozione esprime anche l'obiettivo di "attuare a livello locale tutte le azioni possibili per la costruzione e il rafforzamento di una cultura di pace e convivenza tra i popoli". Al termine del voto il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha fatto riferimento all’approvazione della mozione unitaria come "un momento importante che rappresenta un bel segnale da parte delle istituzioni". (Frt)