Italia-Usa: ambasciatrice Zappia in visita a Boston, focus su cultura e creatività

- L’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha incontrato i rappresentanti dell’associazione culturale Amici del Centro di cultura italiano a Boston (Ficc-Boston), nel quadro della sua missione in Massachusetts, durante la quale è stata assistita dal console generale Arnaldo Minuti. L’associazione, riferisce una nota, collaborerà insieme al consolato all’organizzazione del Festival della creatività italiana a Boston, in programma a novembre del prossimo anno. Il festival, iniziativa di promozione integrata sostenuta dalla Farnesina nel quadro dell'iniziativa "Capitali della creatività italiana nel mondo", promuoverà, con un approccio multidisciplinare, la percezione di un'Italia moderna e competitiva, mirando nel medio termine alla creazione di un centro permanente della creatività italiana nella città. (segue) (Was)