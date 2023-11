Italia-Usa: ambasciatrice Zappia in visita a Boston, focus su cultura e creatività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice ha anche visitato il museo Isabella Stuart Gardner di Boston, fondato nel 1903 dalla visionaria mecenate americana e ispirato al Palazzo Barbaro di Venezia, più volte meta di suoi viaggi. Primo museo costruito negli Stati Uniti da una donna, l'Isgm vanta una collezione di più di 2.400 opere italiane, tra cui spiccano autori come Tiziano (a cui è intitolata una sala creata intorno al "Ratto di Europa", acquistato da Isabella Stuart Gardner nel 1896), Raffaello, Tintoretto, Piero della Francesca, Mantegna e Botticelli. L'Isgm è stato il primo museo ad esporre le opere di questi maestri italiani negli Stati Uniti. Nel 2012 il museo è stato ampliato con un'ala disegnata da Renzo Piano, dedicata alle esposizioni di arte contemporanea. Tra le tappe della missione a Boston anche la libreria "I Am Books", fondata nel 2015 e tra le poche nel Paese specializzate in cultura e letteratura italiana e italo-americana in lingua inglese. La libreria indipendente, situata nel quartiere italiano nel North End, è un punto di riferimento per gli italo-americani interessati ad approfondire la conoscenza delle proprie radici e per gli americani interessati all'Italia. (Was)