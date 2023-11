Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 8:30, Torino, via Cottolengo 17, il presidente Cirio partecipa alla cerimonia inaugurale del 13° congresso Internazionale "Techonology & Training in Endouroloy 2023”Ore 10, Novara, Camera di commercio, l'assessore Poggio partecipa alla di presentazione ai Comuni del primo censimento dei caffè storici e dei mercati di tradizioneOre 10:30, Torino, Auditorium della Città metropolitana, corso Inghilterra 7, il presidente Cirio partecipa all’apertura dell’anno accademico di UniTre NazionaleOre 12, Torino, Camera di Commercio, via Carlo Alberto 16, il presidente Cirio e l’assessore Ricca partecipano alla conferenza stampa di presentazione degli Aerospace & Defense Meetings 2023Ore 13, Torino, Palazzo Madama, piazza Castello, il presidente Cirio e l’assessore Tronzano partecipano alla conferenza stampa di presentazione del Salone dell’Auto 2024 di TorinoOre 14:30, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, l'assessore Tronzano interviene alla presentazione del rapporto "Il benessere equo e sostenibile dei territori - anno 2023"Ore 15, Biella, Camera di commercio, l'assessore Poggio partecipa alla di presentazione ai Comuni del primo censimento dei caffè storici e dei mercati di tradizioneOre 16:30, Roma, MIMIT, via Molise 2, l'assessore Chiorino partecipa al tavolo di crisi per la Lear di GrugliascoOre 18, Alba, Banca d'Alba, via Cavour 4, il presidente Cirio partecipa alla presentazione della mostra "Progetto Genesi"Ore 19:15, Roma, Hotel Parco dei Principi, via Nettunese 61, l'assessore Chiorino interviene al convegno "Leaders Forum"Ore 20:45, Novara, Teatro Coccia, l'assessore Marnati partecipa allo spettacolo benefico “Uomo e galantuomo”, nell'ambito del progetto "Un calcio nel buio" promosso da Inter Club Novara Nerazzurra, Comune di Novara e compagnia teatrale "Kicecè" di Gallarate (VA) (segue) (Rpi)