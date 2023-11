Milano: incendio in un palazzo in zona Giambellino - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Un edificio avvolto dal fumo. Questa l'immagine di poco fa in via Paolo Segneri, all'incrocio con piazza Tirana in zona giambellino, dove un incendio è divampato coinvolgendo diversi appartamenti del palazzo. Al momento non si conoscono ancora le cause dell'incendio ed eventuali persone coinvolte. Sono subito intervenuti sul posto i vigili del fuoco, la polizia, presente anche un'ambulanza. (Agenzia Nova: Video) (rem)