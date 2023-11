Medio Oriente: Casa Bianca, gruppo Wagner potrebbe fornire difesa aerea ad Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia paramilitare russa Wagner si sta preparando ad avviare la fornitura di sistemi per la difesa aerea al movimento sciita libanese filo-iraniano di Hezbollah, oppure all’Iran. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il governo russo ha ordinato alla compagnia paramilitare russa Wagner di fornire un sistema per la difesa aerea ad Hezbollah o all’Iran”, ha detto. (Was)