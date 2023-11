Rifiuti: Converti (Pd), con ok mozione su Tmb Salario sostegno a cittadini Municipio Roma III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei esprimere grande soddisfazione per l'approvazione della mozione a prima firma del consigliere Caudo che condivido e ho sottoscritto, la quale dà sostegno ai cittadini del Municipio Roma III che da sempre portano avanti una battaglia più che giusta a tutela della salute e dell'ambiente. Oggi è una prima vittoria della buona politica, quella che ascolta i cittadini, che non decide sulla base delle emergenze e che, se pone un veto, lo fa in nome della giustizia sociale". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina del Partito democratico, Nella Converti, presidente della commissione Politiche sociali e salute, intervenuta a margine dell'approvazione della mozione oggi in Aula Giulio Cesare. "Non possiamo dimenticare - aggiunge - quello che gli abitanti di Villa Spada, Fidene, Serpentara hanno subito, a causa di un impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti (Tmb) che, per un periodo prolungato, per via delle sue inefficienze, ha generato miasmi e fumi tossici, mettendo in pericolo la salute pubblica e contribuendo al degrado di una parte della nostra città" continua la consigliera. L'emergenza rifiuti si può affrontare solo ed esclusivamente a partire dalla tutela della salute delle cittadine e dei cittadini". (segue) (Com)