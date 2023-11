Rifiuti: Converti (Pd), con ok mozione su Tmb Salario sostegno a cittadini Municipio Roma III (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più volte - sottolinea Converti - abbiamo ribadito quanto sia importante non calare mai dall'alto soluzioni che impattano sulla vita delle persone ed è per questo che chiediamo che l'esito della verifica sia restituito in una seduta della Commissione Capitolina ambiente e che l'Osservatorio Municipale sui rifiuti e il Municipio Roma III vengano coinvolti in tutte le ulteriori fasi di progettazione e trasformazione del sito. Il principio, sacrosanto, del coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini deve valere in tutti quei territori dove sono previsti impianti di trattamento dei rifiuti perché solo così riusciremo a garantire, concretamente, migliori condizioni di vita e a restituire dignità a tutte le cittadine e i cittadini, dal centro alle periferie. Solo così sarà possibile riprogettare il futuro di quell'area e di tante altre della nostra città perché il risultato di oggi è importante per tutta la città", conclude la consigliera Converti. (Com)