Medio Oriente: Fedriga, pace solo se sarà estirpato terrorismo

- Il processo di pace tra Israele e Palestina potrà essere avviato solo se verrà estirpato il terrorismo. Lo ha detto oggi pomeriggio il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo in Consiglio regionale a margine dell'approvazione della mozione unitaria sulla guerra in Medio Oriente. “Abbiamo voluto esprimere alle popolazioni palestinese e israeliana la nostra vicinanza e l'auspicio che possano vivere al più presto una vita libera e dignitosa, in pace e con pari diritti. Ma il processo di pace - ha affermato Fedriga - potrà essere avviato solo con una garanzia: che vengano estirpate le realtà terroristiche. Altrimenti sarebbe una pace falsa e Isreale continuerebbe a essere sotto gli attacchi ai cittadini inermi da parte dei terroristi di Hamas. Dunque nessun cessate il fuoco senza prima uno stop a queste organizzazioni". Il presidente della Regione ha apprezzato che nel documento, sottoscritto da tutti i capigruppo, si proponga l'istituzione di corridori umanitari per fare allontanare i cittadini palestinesi inermi dalle aree di guerra e che si sottolinei “il diritto dello Stato di Israele, che è un presidio di democrazia e libertà in un contesto difficilissimo, di esistere e di difendersi". (Frt)